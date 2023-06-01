الصول: على لجنة 6+6 وضع الحلول الجذرية للمواد الخلافية

قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن لجنة 6 المنتخبة من مجلس النواب ولجنة 6 المخولة من مجلس الدولة يجب عليهما التوافق على مصلحة ليبيا والليبيين ووضع حلول جذرية للنقاط أو المواد الخلافية.

وشدد الصول، في تصريحات صحفية، على ضرورة الحرص على وضع قوانين انتخابية على قاعدة صلبة لانتخاب الرئيس كجولة أولى وانتخاب الرئيس الجولة الثانية متزامن مع انتخاب مجلس الأمة .

وتابع:” حسب ما ينص عليه التعديل الثالث عشر عدم الاقصاء لأحد ووضع شرط بقبول النتائج لكل المترشحين في التعهد اثناء الترشح ووضع المواعيد بدقة”.

وأشار إلى أن الأهم هو تشكيل حكومة موحدة مصغرة محدودة المهام منها الإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات.

واستطرد:” لا للتبعية ولا للإملاءات ولا للتهديدات الخارجية، فالشعب هو الوحيد الذي يختار من يخوله كرئيس لليبيا وينوب عنه من خلال صناديق الانتخابات بعملية ديموقراطية وليس صناديق الذخيرة للهيمنة على السلطة والمال.