افتتاح دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة تفقد عقب الافتتاح، الوثائق التاريخية والتعليمية التي تخص ماضي ليبيا، وتعرف على ما تحويه الدار من وثائق سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية وكتب نادرة تخص كافة المجالات التعليمية.

وحضر الافتتاح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس جهاز إدارة المدينة القديمة، ومنظمة مدينة اطرابلس القديمة، ورئيس مصلحة الآثار.

وفي عام 2021 أشرف جهاز إدارة المدينة القديمة على أعمال صيانة مبنى دار أحمد النائب الأنصاري التي تأسست إبان فترة الاحتلال الإيطالي.