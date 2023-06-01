| باتيلي يقدم إحاطة للمنفي عن لقاءاته مع الأطراف الليبية الفاعلة

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2023/06/01 على الساعة 22:08

: قدم الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، إحاطة إلي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن لقاءاته مع الأطراف الليبية الفاعلة حول أولويات المرحلة.

وقال المكتب الإعلامي للمنفي إن اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس اليوم الخميس، تضمن مناقشة تطورات عمل اللجنة المشتركة (6+6) لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية المفضية إلى إنجاز استحقاق انتخابي “حر وشفاف وشامل” للجميع، خلال العام الحالي.

وأمس الأربعاء، بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع باتيلي تطورات الأوضاع بالبلاد “على كافة الأصعدة”، في مقدمتها المستجدات السياسية، ودعم عمل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) في إنجاز مهمتها.

وأكد اللقاء، الذي عقد في مدنية القبة، مساء الأربعاء، أن “الحل في ليبيا يتمثل في إجراء الانتخابات لإنهاء هذه المرحلة”. وفيما شدد صالح على ضرورة وجود حكومة “موحدة” تُنجز الاستحقاق الانتخابي لتحقيق إرادة الشعب الليبي”، قال باتيلي: “شجعتُ رئيس مجلس النواب على حث أعضاء اللجنة على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين، وأن يتم الإعلان عما يتوصلون إليه على الأراضي الليبية كدليل على الشفافية والاحترام”.