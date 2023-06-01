عضو بالكونغرس الأمريكي: الوقت قد حان لإعادة وجودنا الديبلوماسي المباشر على أراضي ليبيا

ليبيا – ترأس السيناتور في مجلس الشيوخ الأميركي “الكونغرس” عن الحزب الديموقراطي كريس مورفي جلسة استماع للسياسيتين باربارا ليف وجين بريور.

ووفقا لمتابعات صحيفة المرصد وترجمتها لما ورد في الموقع الرسمي لمورفي قام السيناتور الأميركي الشاغل لمنصب رئيس لجنة الشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب الفرعية بلجنة العلاقات الخارجية في “الكونغرس” برئاسة الجلسة.

ووفقا للمتابعات تشغل ليف منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وبريور نائبة مساعد مدير مكتب الشرق الأوسط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يو أس أيد” إذ ناقشتا خلال الجلسة طلب ميزانية السنة المالية 2024 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب المتابعاتتدارس الجميع إعادة فتح السفارة الأميركية في ليبيا إذ قال مورفي في هذا المقام:”يتضمن طلب الميزانية طلبا بزيادة 6.6% في دولارات الحماية الأمنية العالمية لقوات حراسة محلية إضافية واستئناف محتمل للوجود الديبلوماسي في الداخل الليبي”.

واختتم مورفي بالقول:”من الواضح أننا كنا نحاول أن نكمل من تونس أنشطتنا وجهودنا الديبلوماسية في ليبيا لكن يبدو أن الوقت قد حان لإعادة وجودنا هناك”.

ترجمة المرصد – خاص