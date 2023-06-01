اقعيم: الوحدات العسكرية أعدمت كمية كبيرة من المخدرات في مدينة امساعد

الوطن| رصد

قال وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية “فرج اقعيم” إن الوحدات العسكرية والأمنية تقوم بإعدام كمية كبيرة من المخدرات في مدينة أمساعد

وأضاف اقعيم أن هذه الحملة تأتي تكملة للحملة التي أطلقها القائد العام لمكافحة أوكار الفساد والمخدرات بعد تطهير مدينة بنغازي بالكامل والآن بالاتجاه المنطقة الشرقية واللجنة التي أقامت الحملة منذ يومين الآن متواجدة مع النيابة العامة لمكافحة المخدرات

وتابع تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات في مدينة امساعد ما يقارب ١٠٠ قنطار من الحشيش نوع المخدرات و ما يقارب ٢٠٠ صندوق ترامادول.