ليبيا.. المبعوث الأممي يبحث التعاون مع وزارة العدل في قضايا حقوق الإنسان

استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، اليوم الخميس بمكتبها، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن وزيرة العدل رحبت في مستهل اللقاء بالمبعوث الأممي، مثمنة جهود البعثة في تعزيز ودعم الاستقرار في ليبيا.

وأكدت أن وزارة العدل تولي ملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل أهمية كبرى، والجهات التابعة والخطوات التي اتخذتها الوزارة في إطار الاختصاصات المخولة لها للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى الانتخابات.

من جهته أكد باتيلي، على الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لدعم الاستحقاق الانتخابي في ليبيا ضمن المشاورات واللقاءات مع مختلف الجهات المحلية والدولية وأهمية المسارات المعززة للاستقرار لبناء دولة ليبيا الحديثة.

وأشار المبعوث الأممي إلى وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة والوزارة وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان وتفعيل مسار العدالة التصالحية والمصالحة الوطنية.

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