حليمة لـ”باتيلي”: وزارة العدل تولي حقوق الإنسان أهمية كبرى

استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة حليمة إبراهيم بمكتبها اليوم الخميس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “عبد الله باتيلي”.

وقالت وزارة العدل في بيان إن حليمة رحبت بالممثل الأممي مثمنة جهود البعثة في تعزيز ودعم الاستقرار في ليبيا، مؤكدة أن وزارة العدل تولي ملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل أهمية كبرى والجهات التابعة والخطوات التي اتخذتها الوزارة في إطار الاختصاصات المخولة لها للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى الانتخابات.

كما أكد “باتيلي” على الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لدعم الاستحقاق الانتخابي في ليبيا ضمن المشاورات واللقاءات مع مختلف الجهات المحلية والدولية، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار لبناء دولة ليبيا الحديثة.

وأشار إلى وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة والوزارة، وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان وتفعيل مسار العدالة التصالحية والمصالحة الوطنية.