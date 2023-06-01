خلال اجتماع مع القيادات العسكرية.. الدبيبة: الطيران الذي استهدف الزاوية ليبي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الطيران الذي استهدف مدينة الزوية غرب البلاد طيران ليبي.

وأضاف الدبيبة خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية، لاستعراض الضربات الجوية ضد ما وصفها أوكار عصابات التهريب بمنطقة الساحل الغربي أن العملية العسكرية في الزاوية ليست سياسية بل فنية مدروسة.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على عدم السماح لأي جهة بالدفاع عن المجرمين في الساحل الغربي.

من جانبه أكد رئيس أركان حكومة الدبيبة محمد الحداد أنه تم تشكيل لجنة من أبناء الزاوية لدراسة مطالب حراك الزاوية بشأن مكافحة الظواهر السلبية مبينا أن العمليات الأمنية لا تقتصر على مدينة معينة ولكن تستهدف أغلب المدن التي تشهد جرائم.