أحمد قذاف الـدم : سيف الإسلام الأنسب لحكم ليبيا لهذه الاسباب

رأى مُنسق العلاقات الليبية المصرية السابق، أحمد قذاف الدم، أن سيف الإسلام القذافي هو الأنسب لحكم ليبيا خصوصا أنه الأقرب من الناس.

وقال قذاف الدم، في تصريحات صحفية انه عندما نضع أمامنا كل المترشحين لرئاسة ليبيا نجد أن سيف الإسلام هو صاحب مشروع فبراير الأساسي الذي يتحدثون عنه الآن .

وأشار مُنسق العلاقات الليبية المصرية السابق، الى أن سيف الإسلام هو الذي تحدث عن إشراك الشباب والجمهورية وعن النظام الحزبي قبل كل هؤلاء وقطع فيه شوطًا كبيرًا.

وتسائل قذاف الدم قائلًا : لا أدري لماذا كل هذا القلق من وجود سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الليبية طالما أن الحكم للناس.

وأضاف قذاف الدم قائلًا أن هذا يدل أن سيف لديه الأغلبية وأنه مرشح له ثقل قد يجتاح المرحلة الأولى وفق كل استطلاعات الرأي الدولية والعربية.

وأشار الى أن القلق من سيف الإسلام غير مبرر لأنه يملك هذا المشروع وهذا هو مشروع الفبرايريين أيضًا.