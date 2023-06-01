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الناطق باسم الغرفة الأمنية الزاوية: الوضع الأمني سيشهد تحسنًا غربي البلاد

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 كشف الناطق باسم الغرفة الأمنية بالزاوية أكرم دوة تفاصيل الخطة الأمنية لبسط الأمن في المنطقة الغربية.

دوة وفي تصريحات صحفية قال:” أجرينا دراسة لكل التشكيلات المسلحة والأجهزة الأمنية في المنطقة الغربية وماضون بتحديد اختصاصاتها ومطابقتها وفقا للقانون”.

وأكد أن الوضع الأمني سيشهد تحسنا في غربي البلاد لا سيما مع اكتمال مراحل الخطة الأمنية الموضوعة من رئاسة الأركان.

دوة أوضح أن الخطة قسمت لمرحلتين إذ تستهدف الأولى بسط الأمن إلى مدينة صرمان وصولا لكامل المنطقة الغربية بالمرحلة الثانية.

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قناة ليبيا الحدث

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