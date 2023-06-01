سهيلة الفلاح : هذه … الجهة مهدت لتوطين الأفارقة في جنوب ليبيا

قالت سهيلة الفلاح عضو مجلس السياسات في الحزب الديمقراطي الذي يترأسه محمد صوان، أن المجلس الرئاسي هو الذي مهد لنشاط منظمة آرا باتشي الإيطالية بشأن توطين الأفارقة في جنوب ليبيا .

وأضافت الفلاح في تصريحات صحفية أن الرئاسي تواصل معها وقال نريد وفد يسافر لإيطاليا للقاء منظمة آرا باتشي فقلت لهم أنا ضد المنظمة.

وتابعت الفلاح قائلة : “قلت لهم ماذا تريد المنظمة من مرزق فلا أحد يُقدم شيء دون مقابل؟ فقالوا إن هذه المنظمة تدعم التعايش السلمي”.

وأشارت عضو مجلس السياسات في الحزب الديمقراطي الى أن توجهها ضد هذه المنظمة من قبل إطلاقها لهذا المشروع حيث كانت تكتب ذلك على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت الفلاح ان منظمة آرا باتشي تعمل في الجنوب منذ عام 2016 بسبب غياب الدولة.

واضافت ان المنظمة عملت في أوباري وقدمت العديد من الخدمات في حين أن الدولة الليبية لم تُقدم لها شيئًا.