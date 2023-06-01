أنشئت فترة الاحتلال الإيطالي… إعادة افتتاح دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية

افتتح رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة صباح الخميس دار أحمد النائب الأنصاري للوثائق والمعلومات التاريخية، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس جهاز إدارة المدينة القديمة، ومنظمة مدينة اطرابلس القديمة، ورئيس مصلحة الآثار.

وتفقد الدبيبة عقب الافتتاح، الوثائق التاريخية والتعليمية التي تخص ماضي ليبيا، وتعرف على ما تحويه الدار من وثائق سياسية ودينية واجتماعية واقتصادية وكتب نادرة تخص كافة المجالات التعليمية.

وفي عام 2021 أشرف جهاز إدارة المدينة القديمة على أعمال صيانة مبنى دار أحمد النائب الأنصاري التي أنشئت إبان فترة الاحتلال الإيطالي.

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