أقوى جيوش العالم لعام 2023: ليبيا في المرتبة 80 عالميا والرابعة عشر عربيا

نشر موقع ”غلوبال فاير باور” العسكري المتخصص، اليوم الخميس، قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2023، حيث يصنف المؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة.

وكل عام يقوم (Global Firepower) بتقييم أكثر من 60 عاملا فرديا وجماعيا، بدءا من تنوع الأسلحة، وعدد الرجال المتاحين، والموقع الجغرافي والقوة المالية، لتحديد الدولة التي لديها أقوى جيش على وجه الأرض، حسب ما نشرته مونت كارلو الدولية.

في تصنيف القوة العسكرية الجديد لعام 2023، احتلت ليبيا المرتبة 80 عالميا والرابعة عشرة عربيا. فيما تصدرت مصر المرتبة 14 عالميا، وكانت الأولى في العالم العربي، وتلتها السعودية في المرتبة 22 عالميا والثانية عربيا، وحلّت الجزائر في المرتبة 26 عالميا والثالثة عربيا.

ويستند موقع “Global Firepower” في تصنيفه السنوي للقوى العسكرية على عدة عوامل، مثل القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية، ويأخذ في الاعتبار حجم الدول وتقدمها التكنولوجي.