شاهد بالفيديو.. مظاهرة حاشدة لأهالي ورشفانة بشأن قصف الطيران المُسير

نظم أهالي ورشفانة، اليوم الخميس مظاهرة حاشدة تنديدًا بقصف الطيران المُسير لمنطقة الماية، بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأدان أهالي ورشفانة ما حدث في ميناء الماية البحرية وقصفه، وما تسبب من أضرار وقتلى وجرحى وترويع.

وأشار أهالي ورشفانة الى أن منطقة ورشفانة آمنة ومستقرة مطالبين بإبعادها عن جميع التجاذبات السياسية.

وقال الاهالي في بيان ان ورشفانة لا ولم ولن تخون ليبيا، وتدعم وحدة ليبيا واستقرارها وبعيدة عن الحروب والفتن، وتقف على مسافة واحدة من جميع مدن ليبيا.

وطالب أهالي ورشفانة بفتح تحقيق من قبل الأمم المتحدة والنائب العام بشأن ما حدث من قصف.