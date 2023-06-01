الحداد يحضر حفل تخريج دورة لآمري كتائب الصواريخ

حضر رئيس الأركان العامة للجيش، صباح اليوم الخميس، حفل تخريج الدورة “الثانية عشر” لآمري كتائب الصواريخ (م/ط)، بمدرسة الدفاع الجوي التعبوية التابعة لرئاسة أركان قوات الدفاع الجوي، بمنطقة بئر الأسطى ميلاد.

وبحسب بيان صادر عن الاركان العامة فقد شهد الحفل حضور مدير إدارة الإستخبارات العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ومدير إدارة التدريب، وآمر اللواء 52 مشاة، وعدد من الضباط وضباط الصف من منتسبي رئاسة أركان القوات الدفاع الجوي.

وكان في استقباله رئيس أركان قوات الدفاع الجوي، وآمر مدرسة الدفاع الجوي التعبوية، وعدد من آمري شعب ووحدات الدفاع الجوي.

وألقيت خلال الحفل عدد من الكلمات، منها كلمة آمر مدرسة الدفاع الجوي، وكلمة رئيس أركان قوات الدفاع الجوي، وكلمة لكبير المعلمين بالمدرسة لإعلان نتائج أوائل الخريجين من الدورة الثانية عشر.

وفي نهاية الحفل ألقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” كلمة بالمناسبة حيث هنأ الخريجين على نجاحهم بهذه الدورة، وحثهم فيها على مواصلة العمل والتطوير وأهمية الضبط والربط للرفع من كفاءة منتسيبي الدفاع الجوي وكل الوحدات العسكرية.

وبعد انتهاء الحفل اجتمع رئيس الأركان العامة بآمري شعب وحدات الدفاع الجوي، حيث اطلع على آخر المستجدات، وبعض المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي.