حافظ الغويل : حفتر مكلبش بإيديه ورجليه في الجنسية الأمريكية

قال الباحث السياسي، حافظ الغويل، أن خليفة حفتر مكلبش بإيديه ورجليه في الجنسية الأمريكية، لأن الولايات المتحدة ليست عضو في الجنائية الدولية.

ونشر الباحث السياسي، حافظ الغويل، عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا :”تعرفوا علاش حفتر مكبش بايديه و رجليه فى الجنسية الامريكية ؟لان الولايات المتحده مش عضو فى المحكمة الجنائية الدولية و لا تسمح ان تحاكم هذه المحكمة أي مواطن امريكي”.

وأضاف الغويل قائلًا ان :”ليبيا ايضا مش عضو …. لكنها دولة فاشلة و بدون سياده و مخليتهم يتهموا و يطالبوا بالقبض على مواطينها براحتهم “.