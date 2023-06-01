بن شرادة: الصخرة التي تعوق الليبيين هي «المتصارعون وممتلكو السلاح»

قال سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري:” في حالة خلو اللجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة من الضغوطات المحلية والدولية سوف تتجه إلى ترك تحطم الصخرة التي كانت دائما تتحطم عليها كل الاتفاقيات منذ 2015 وتترك هذه الصخرة يحطمها الشعب بأقدامه”.

وأضاف بن شرادة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هنا المقصود بالصخرة (إقصاء المتصارعين وممتلكي السلاح لبعضهم)”.

وكان عضو مجلس النواب، علي الصول، قال في وقت سابق، إن لجنة 6 المنتخبة من مجلس النواب ولجنة 6 المخولة من مجلس الدولة يجب عليهما التوافق على مصلحة ليبيا والليبيين ووضع حلول جذرية للنقاط أو المواد الخلافية.

وشدد الصول، في تصريحات صحفية، على ضرورة الحرص على وضع قوانين انتخابية على قاعدة صلبة لانتخاب الرئيس كجولة أولى وانتخاب الرئيس الجولة الثانية متزامن مع انتخاب مجلس الأمة.