تصريحات جديدة لعقيلة صالح حول الحكومة الليبية الموحدة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على ضرورة وجود “حكومة موحدة على كامل التراب الليبي بمهام محددة لتنظيم الانتخابات”.

جاء تصريحه خلال لقاء جمعه، في مدينة القبة (شرق) مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، بحسب بيان نشره المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بلحيق.

وأضاف البيان أن “اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا سيما أعمال اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية”.

ومنذ أكثر من أسبوعين، يستضيف المغرب اجتماعات لجنة “6+6” المكونة من “6” أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) للوصول إلى قوانين انتخابية “توافقية” تجرى بموجبها انتخابات ببلادهم في 2023.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير/ كانون الثاني 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر/ أيلول 2021.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع 2022، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.