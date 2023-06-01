خبير يعلق على شروط مشاركة سيف الاسلام القذافي وحفتر في الانتخابات الرئاسية

سيتمكن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، من الترشح لمنصب رئيس ليبيا في الانتخابات العامة المقبلة، حيث توصلت لجنة 6 + 6 المنعقدة في مدينة بوزنيقة المغربية، إلى توافق حول واحدة من أكثر القضايا الخلافية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهي مشاركة عسكريين محترفين في الانتخابات.

وحول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الأفريقي، إدريس حميد لـسبوتنيك أن ليبيا تعاني من أزمة سياسية، لذلك لا أعتقد أن هذا الاتفاق سوف يجد طريقه للتنفيذ ما لم يكن هناك ضغط دولي.

وأشار الخبير بالشأن الأفريقي، أن العملية ليست ناضجة، وأيضا توفير البيئة الأمنية ولا سيما أن السلاح منتشر ولا بد من ضمان القبول بمخرجات 6+6، وأيضا القبول بالذهاب إلى الانتخابات والقبول بنتائج الانتخابات التي بهذه الطريقة يمكن لسيف الإسلام أن يترشح وخليفة حفتر أيضا.