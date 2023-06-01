جنائي طرابلس يطيح بشخص امتهن سرقة مبالغ مالية من سيارات المواطنين

القى مكتب البحث الجنائي طرابلس القبض على شخص امتهن سرقة مبالغ مالية من داخل مركبات المواطنين بسوق المشير للعملة والمصارف التجارية المجاورة .

من خلال متابعة نشرة الجرائم اليومية بمراكز الشرطة ؛ تابع أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس البلاغات الواردة من قبل مواطنين لدى مراكز شرطة “الغربي ، والمدينة، وزاوية الدهماني” والمتعلقة بسرقات مبالغ مالية من داخل مركباتهم الآلية بسوق المشير للعملة حيث بلغ اجمالي المسروقات 105 ألف دينار.

ومن خلال البحث والتحري تمكن أعضاء المكتب من تحديد هوية أحد الجناة المتهمين في هذه السرقات ؛ وتم القاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه ، وبانه يقوم بمراقبة المواطنين الذين يخرجون من المصارف وسوق العملة والتأكد من وجود المبلغ المالي داخل المركبة وانتظار الوقت المناسب ليقوم بكسر زجاج المركبة وسرقة الأموال ؛ واتخذت كافة الاجراءات القانونية حياله واحالته الى جهات الاختصاص.