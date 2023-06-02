| وزيرة العدل تطلع باتيلي على خطوات الوزارة لتهيئة الظروف للوصول للانتخابات

|

2023/06/01 على الساعة 23:38

: أطلعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبدالرحمن، اليوم الخميس، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، على الخطوات التي إتخذتها الوزارة لتهيئة الظروف الملائمة لللوصول إلي الانتخابات، حسب بيان لوزارة العدل عبر صفحتها على “فيسبوك”.

وفي مستهل لقائهما بمقر الوزارة في طرابلس، رحبت وزيرة العدل بالممثل الأممي، مثمنة “جهود البعثة في تعزيز ودعم الإستقرار في ليبيا”، مؤكدة “أن وزارة العدل تولي ملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل أهمية كبرى والجهات التابعة والخطوات التي إتخذتها الوزارة في إطار الإختصاصات المخولة لها للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى الإنتخابات.

#وأكد باتيلي على الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لدعم الإستحقاق الإنتخابي في ليبيا ضمن المشاورات واللقاءات مع مختلف الجهات المحلية والدولية، مشددًا علي أهمية المسارات المعززة للإستقرار لبناء دولة ليبيا الحديثة.

وأشار المبعوث الأممي إلى وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة ووزارة العدل، موضحًا أنه على رأسها قضايا حقوق الإنسان وتفعيل مسار العدالة التصالحية والمصالحة الوطنية.