أمن سبها يضبط شخصاً تحت تأثير المخدّرات هدد بقتل ابنته بالسكين

الوطن| رصد

أعلنت مديرية أمن سبها ضبط شخص فى حالة سكر قام بالاعتداء على إحدى بناته باستخدام السكين.

وقالت المديرية في بيان: إنه تم ورود بلاغ إلى مركز شرطة حي التحرير مفاده بوجود شخص فى حالة سكر ويفتعل المشاكل فى منزله.

وعلى الفور توجه أعضاء الدورية إلى مكان البلاغ، ليقوم بعدها المدعو. ح.أ وتحت ثأتير المخدرات بالاعتداء على إحدى بناته ووضع السكينعلى رقبة وتهديد بعدم الاقتراب منه أو قتلها.

وبعد الاتصال بالنيابة العامة وأخد الإذن بالمداهمة، ألقت وحدة التحرى بمركز شرطة حي التحرير القبض على المدعو ح.أ بعد محاولتهالفاشلة بطعن أحد أعضاء الشرطة.