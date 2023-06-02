بنغازي.. القبض على أربعة مواطنين يمتهنون تهريب العمالة البنقلاديشة الى ايطاليا

أفادت مديرية أمن بنغازي، الخميس عن تمكن مركز شرطة سيدي خليفة من القبض على أربعة أشخاص من الجنسية الليبية وشخص بنقلاديشي الجنسية متلبسين على متن قارب يمتهنون تهريب العمالة البنقلاديشة إلى دولة إيطاليا عبر البحر وعند محاولة ضبطهم يقومون بالرماية على رجال الأمن.

وبالتفاصيل عُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة عن أشخاص يقومون بجر قارب كبير بواسطة شاحنة كبيرة وفي وضع اشتباه .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العقيد ربيع الورفلي تعليماته بإنتقال أعضاء التحريات ومراقبة هؤلاء الأشخاص وضبطهم وعلى الفور تم إنتقال أعضاء التحريات بالمركز رفقة أعضاء من جهاز الأمن الداخلي وعند وصولهم تمت الرماية عليهم بواسطة سلاح ناري نوع مسدس .

وتم التعامل معهم وتم ضبط اربعة أشخاص من الجنسية الليبية وشخص بنغلاديشي الجنسية وهم أعضاء شبكة تمتهن تهريب الهجرة إلى. دولة إيطاليا عبر الشواطئ الليبية .

وتم ضبط القارب وجره إلى المركز وتم ضبط 8أشخاص من الجنسية البنقلاديشية وهم عمالة وافدة وإعترفوا انهم كانو ينوون السفر لدولة إيطاليا عن طريق البحر بواسطة الأشخاص الذين تم ضبطهم .

واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتم إحالتهم إلى جهات الإختصاص..