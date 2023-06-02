مديرية أمن مسلاتة تنفذ حملة مرورية تفتيشية لضبط المركبات المطلوبة

الوطن/ متابعات

نفذت مديرية أمن مسلاتة حملة مرورية للتفتيش على ورش السمكرة وطلاء المركبات الآلية بمشاركة مكتب الدعم المركزي مسلاتة.

وهدفت الحملة لضبط المخالفات المتعلقة بعدم امتلاك التصريح القانوني “ورقة التصليح” الخاصة بصيانة المركبات داخل هذه الورش بما يساهم في ضبط المركبات المطلوبة في حوادث مرورية أو مشتركة في صدم أشخاص ولاذ أصحابها بالفرار داخل بلدية مسلاتة.

وتم توزيع أوامر استدعاء لأصحاب الورش للتحقق من سلامة الإجراءات عند استلام المركبات لصيانتها.