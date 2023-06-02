باتيلي: دور المحامين مهم في العملية الانتخابية

شدد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” على الدور المهم للمحامين في العملية الانتخابية.

والتقى باتيلي أمس الخميس بوفد من النقابة العامة للمحامين بقيادة النقيب عبد الرؤوف قمبيج.

وقال باتيلي في تغريدة عبر “تويتر”: “شددت على الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به المحامون في العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال التعبئة من أجل وضع قوانين انتخابية واضحة وقابلة للتنفيذ”.

وأثنى باتيلي على عمل النقابة العامة للمحامين في ليبيا، كونها مؤسسة موحدة وذات مجلس نقابي منتخب.

وأضاف: “أتطلع إلى مزيد من الحوار والتعاون مع النقابة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي ويحقق تطلعاته إلى السلام والاستقرار والازدهار”.