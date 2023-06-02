كامكـو و ESP وسرت لإنتاجج النفط يناقشون المشاريع المشتركة

الوطن|رصد ….. استقبل رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج النفط والغاز مصطـفى همّــاد وفداً من شركة كامكو وآخر من شركة (ESP)، عقب مشاركة الشركة في مؤتمر ليبيا لتقنيات النفط 2023.

بدورهم أشاد الوفد بمساهمة الشركة البناءة والفعالة في هذا المحفل العلمي والفني والدور الإيجابي في المناقشات المفعمة بالإثراء العلمي والعملي بحضور لفيف كبير من الخبراء والمهتمين بقطاع النفط والغاز في ليبيا.