كامكـو و ESP وسرت لإنتاجج النفط يناقشون المشاريع المشتركة

الوطن|رصد
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استقبل رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج النفط والغاز مصطـفى همّــاد وفداً من شركة كامكو وآخر من شركة (ESP)، عقب مشاركة الشركة في مؤتمر ليبيا لتقنيات النفط 2023.
بدورهم أشاد الوفد بمساهمة الشركة البناءة والفعالة في هذا المحفل العلمي والفني والدور الإيجابي في المناقشات المفعمة بالإثراء العلمي والعملي بحضور لفيف كبير من الخبراء والمهتمين بقطاع النفط والغاز في ليبيا.
وخلال اللقاء أكـــد رئيس مجلس الإدارة على الـدور الذي ستلعبه الشركات الخدمية لتنفيـذ خطط الشركة ومشاريعها الاستراتيجية المستهدفة خلال سنة 2023 في عمليات الحفر التطويري واستكمال الآبار وصيانتها.
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