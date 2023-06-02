| في مايو.. اختطاف 4 أشخاص والعثور على 3 جثث لمهاجرين

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2023/06/01 على الساعة 21:54

: كشف التقرير الشهري لمنظمة رصد الجرائم في ليبيا لشهر مايو، الصادر اليوم الخميس، أنه تم رصد اختطاف 4 أشخاص منهما محام وناشط حقوقي، والعثور على 3 جثث لمهاجرين على شواطئ صبراتة وتوكرة وبرسس.

وأفاد التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أن “عناصر مسلحة تابعة للكتيبة 604 التابعة للقوات المسلحة الليبية اختطفت شابا عمره 35 سنة من سرت” وأن”مسلحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي اختطفوا ناشطا واقتياده إلى سجن الكويفية بسبب انتقاداته لحوادث الخطف والاعتقالات غير القانونية على منصة كلوب هاوس”.

وأضاف التقرير أنه تم “رصد اعتقال المحامي أسامة عمران الصفراني، البالغ من العمر 27 عامًا، بالقرب من مركز طرابلس الطبي، من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

وأدانت المنظمة “استمرار حوادث الخطف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي بدون إذن قضائي”، محملة السلطات الليبية “المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات”، ومطالبة النائب العام الليبي بـ”التحقيق في هذه الانتهاكات للعمل على تقديم المسؤولين عنها للعدالة”.