“باتيلي” يبحث مع النقابة العامة للمحامين دورهم في العملية الانتخابية

الوطن| رصد

تباحث المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبد الله باتيلي” مع النقابة العامة للمحامين في ليبيا، بقيادة النقيب عبد الرؤوف قمبيج، حول الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به المحامون في العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال التعبئة من أجل وضع قوانين انتخابية واضحة وقابلة للتنفيذ.

وأثنى باتيلي عبر حسابه في تويتر، على عمل النقابة العامة للمحامين في ليبيا، كونها مؤسسة موحدة وذات مجلس نقابي منتخب.

وأضاف متأملًا:”إنني أتطلع إلى مزيد من الحوار والتعاون مع النقابة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي ويحقق تطلعاته إلى السلام والاستقرار والازدهار”.