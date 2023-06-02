السفيرة البريطانية: أبهرني النمو الاقتصادي في ميناء بنغازي

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ركزت في زيارتي إلى بنغازي على الاقتصاد وتقوية شراكة بريطانيا التجارية مع المنطقة”

وأضافت في تغريدتها:” أبهرني النمو الاقتصادي الذي رأيته في ميناء بنغازي ولقاء الشركات المحلية”.

وتابعت:” سمعت دعوات واضحة للمزيد من الشفافية في الإنفاق الحكومي في أنحاء ليبيا، ومن حق كل الليبيين معرفة كيف تنفق حكوماتهم الأموال”.

واستطردت:” لقد شدّدت على هذا الأمر في اجتماعاتي مع المسئوولين في ليبيا هذا الأسبوع، وأكدّت أيضًا أن من مسؤوليتهم الالتزام بشكل بنّاء بعملية سياسية تؤدي إلى انتخابات واستقرار طويل الأمد في ليبيا”.