بليحق: اجتماع مع فريق ” المرأة والسلام” في مجلس النواب

الوطن – متابعات

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب ” انتصار شنيب ” عقدت بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي اجتماعاً مع فريق ” المرأة والسلام ” .

وأضاف بليحق عبر صفحته على الفيسبوك أن الاجتماع ضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس والناشطات السياسيات ونخبة من المجتمع المدني.

وأشار إلى مناقشة مبادرة السلام التي تتبناها المرأة في ليبيا بمختلف الأقاليم، بالإضافة إلى مناقشة الأليات التي تحقق السلام والأمن المجتمعي في ليبيا .