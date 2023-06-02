المصرف المركزي: صندوق النقد أشاد بقدرتنا في المحافظة على الدينار الليبي

اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وفريق مصرف ليبيا المركزي، مع المدير التنفيذي لمجموعة صندوق النقد الدولي بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الخميس.

قال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، عبر حسابه على “فيسبوك”:” إن مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، أشاد بجهود المصرف لضمان الاستدامة المالية للدولة الليبية.

كما أشاد أيضا بالمحافظة على الاحتياطيات وعلى الدينار الليبي في ظل حالة استثنائية ومعقدة شهدتها الدولة الليبية وصدمات اقتصادية تعرض لها الاقتصاد الليبي والعالمي، وفقا لبيان مصرف ليبيا المركزي.

وثمن المجلس، جهود المصرف لمكافحة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب، وخارطة طريق المرحلة القادمة.