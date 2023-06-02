الحويج يبحث آلية تنظيم المنتديات الاقتصادية الدولية

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة، بالحكومة المنتهية، محمد الحويج خلال اجتماع ضمّ رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ورئيس الاكاديمية الليبية ومدير إدارة الشؤون القانونية ورئيس قسم المنتديات الدولية بالوزارة؛ آلية تنظيم المنتديات الاقتصادية الدولية ودورها في تعزيز الروابط الاقتصادية والتشبيك مع المؤسسات ذات العلاقة على المستوى الإقليمي والدولي وتبادل التجارب والخبرات وطرح الفرص الاستثمارية وزيادة حجم الصادرات الليبية بالأسواق الدولية.

وأكد الحويج أهمية وضع رؤية لتنظيم المنتديات الاقتصادية الداخلية والخارجية بمشاركة كافة المؤسسات ذات العلاقة التشريعية والتنفيذية والرقابية والأكاديمية، كما وجّه إدارة الشؤون القانونية وقسم المنتديات الدولية بالوزارة للبدء في اعداد اللائحة الخاصة بالمنتديات الاقتصادية وتحديد الأولويات ورسم الخطط التي يجب ان تسهم في وضع السياسات ونقل المعرفة وخلق آفاق لدعم قطاع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل القومي.