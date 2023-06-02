الحصادي: لا يمكن القبول بتحول السلطة الرقابية إلى ذراع لـ«التنفيذية»

أعرب منصور الحصادي عضو مجلس الدولة الاستشاري، عن رفضه إخضاع السلطة الرقابية وتحويلها إلى ذراع للسلطة التنفيذية، متمسكاً بضرورة الفصل بين السلطات.

وقال الحصادي، عبر حسابه على تويتر:” الفصل بين السلطات يعني: ترسيخ للدولة الديمقراطية، ومنع تركيز السلطة واحتكارها واستغلالها، ومجابهةالاستبداد

وأوضح الحصادي، أن الفصل بين السلطات يعني أيضا ترسيخ القانون وتطبيقه على الجميع، وحماية المقدرات من الفساد والإهدار “.

وتابع الحصادي:” هذا لا يعني عدم التعاون والتكامل بين السلطات، ولكن أن تتحول السلطة الرقابية-مثلا- إلى ذراع للسلطة التنفيذية فلا”.