نجل شقيق بوعجيلة: لم نعرف ما دار في جلسة المحاكمة والمحامية لا ترد علينا

اشتكى نجل شقيق أبوعجيلة المتهم في قضية لوكربي عبدالمنعم المريمي، من غياب الدعم عن عائلة بوعجيلة مسعود الذي مثل قبل ساعات أمام إحدى المحاكم الأمريكية وانقطاع الاتصال بفريق الدفاع.

وقال المريمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لما دولتك اللي مفروض تحميك، تخطفك وتسلمك لدولة أجنبية، كيف تبي هذه الدولة الأجنبية تحترم هذا المواطن وتعطيه أبسط حقوقه؟”.

وأوضح:” المهم من أمس ونحن نراسل المحامية المكلفة من المحكمة لمعرفة ما حدث في جلسة محاكته ولكن لا ترد علينا، مختتماً: “إلى الله المشتكى!”.