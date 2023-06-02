برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق مبادرة “دراية للريادة والأعمال” في ليبيا

الوطن/رصد

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مبادرة “دراية لريادة الأعمال” والتي تهدف إلى بناء منظومة ديناميكية من رواد الأعمال الشباب المبتكرين والشركات الناشئة في ليبيا.

وتسعى المبادرة لمواجهة بعض التحديات التي تواجه رواد الأعمال الليبيين، مثل الوصول إلى الأسواق والموارد المالية، ومتابعة الأنظمة والإجراءات الإدارية، علمًا بأنها مفتوحة لأصحاب المشاريع المبتكرين ورواد الأعمال المستقبليين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، على أن يتم منح المشاركين فرصة للتفاعل مع رواد الأعمال ذوي الخبرة كنماذج يحتذى بها من ليبيا ومصر وتونس.

وتمول المبادرة من البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع شركات “Flat6Labs” وتطوير للأبحاث.