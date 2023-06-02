مفوضية الانتخابات: نتابع انطلاقة الجيل الثاني من سفيرات التوعية الانتخابية

تابعت عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب حلب، استعدادات المفوضية لانطلاقة العمل مع سفيرات التوعية الانتخابية، الجيل الثاني.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية، فإن ذلك جاء خلال اجتماع عقدته أمس الخميس، بحضور رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ورئيس قسم التواصل عبدالرؤوف شنب، ومنسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية بكافة مناطق ليبيا.

واستعرض الاجتماع، والذي عقد عبر تطبيق زوم، ملف سفيرات التوعية الجيل الثاني من حيث الأعداد المستهدفة، وبرامج التدريب المزمع تنفيذها للسفيرات.

وتطرق الاجتماع، إلى سبل تذليل الصعوبات أمامهن من أجل المشاركة الفاعلة في برامج التوعية الانتخابية خلال الانتخابات المخطط لها هذا العام.