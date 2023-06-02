بلها: إجراء الانتخابات في ليبيا تتطلب توافقات إقليمية ودولية

الوطن | رصد

أكد رئيس حزب «تكنوقراط ليبيا» “أشرف بلها“على أن عملية استبدال الحكومة في ليبيا لا تتطلب فقط توافق الأطراف المحلية، وإنماتتطلب أيضاً توافق الدول الإقليمية، ومباركة بعض الدول

مشيرا الى أن استبدال الحكومة كما يرغب رئيسا مجلسي النواب و الدولة لن يتحقق إلا إذا توافق الطرفان الإقليميان الأكثر تدخلاً بالساحةالليبية، وهما مصر وتركيا، على خريطة تحالفات سياسية جديدة، وبالتبعية حكومة جديدة منفذة لها.

لافتا الى ان أنقرة لن تتخلى عن الدبيبة بسهولة، وربما يكون هذا هو موقف روما أيضاً، فهي تعد بالمثل شريكاً قوياً لحكومته، بل إن البعضاعتبر أن الضربات الجوية ضد مهربي البشر في الزاوية محاولة جديدة من قبل الدبيبة لإثبات اضطلاعه بمراعاة مصالحها في مكافحةالهجرة غير المشروعة، في إطار التمهيد لزيارة مرتقبة له إلى إيطاليا.