البيدجا: أقفلنا باب التجنيد بالأكاديمية البحرية وعلى من تم قبولهم الاستعداد للالتحاق

أعلن مهرب البشر والوقود عبدالرحمن ميلاد الشهير بالبيدجا والذي يشغل حالياً آمر معسكر التدريب بالأكاديمية البحرية في جنزور، إغلاق باب التجنيد بالأكاديمية البحرية، مطالبا المقبولين بالاستعداد للالتحاق بالأكاديمية.

وشارك البيدجا، منشوراً لأكاديمية الدراسات البحرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يؤكد إغلاق باب التجنيد، على النحو التالي:” نعلمكم بأنه قد تم قفل باب التجنيد بأكاديمية الدراسات البحرية وعلى الذين قد تم قبولهم الاستعداد للالتحاق بمقر التدريب بأكاديمية الدراسات البحرية، وسنعلمكم بيوم وتاريخ الالتحاق”.

وكان البيدجا قد أعلن منتصف الأسبوع الماضي، استمرار استقبال ملفات المتقدمين، قائلا:” لازلنا مستمرين في استقبال ملفات المتقدمين لدورة التجنيد داخل مركز التدريب بالأكاديمية البحرية إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري وإجراء المقابلة الشخصية والكشوفات الطبية للمتقدمين من قبل لجنة القبول الأكاديمية”.