أمطار متفرقة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من الجمعة 02 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 02 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث الطقس مستقر هذا اليوم على معظم المناطق، بينما تتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال (الدواخل والشمال الشرقي) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض مناطق الدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط مساء الغد قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-28)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد خاصة على مناطق الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ ولا تتجاوز (22)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع يوم الأحد على مناطق الخليج والدواخل.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط من يوم الغد على بعض المناطق تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-39)مْ, وتسجل ارتفاع من يوم الغد

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على تازربو والكفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً يوم الغد على تازربو .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:10)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59).