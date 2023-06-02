سفير ليبيا بالقاهرة يتفقد أوضاع الجالية الليبية بالإسكندرية

زار محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، مدينة الإسكندرية رفقة عدد من موظفي السفارة، متفقداً مقر القنصلية العامة الليبية بالإسكندرية.

والتقى مصباح خلال الزيارة الدكتور صالح خطاب القنصل العام وعددا من موظفي القنصلية وذلك للتعرف على أحوال الجالية الليبية المقيمة بمحافظة الإسكندرية والمدن المجاورة لها والبحث في أهم المشاكل التي تواجه أفراد الجالية للدفع والرقي بمستوى الخدمات القنصلية التي تقدم لهم.

عقب اللقاء، انتقل السفير القائم بالأعمال رفقة القنصل العام لزيارة مقر لجنة امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية للتعرف على الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة لاستقبال الطلاب من أبناء الجالية.

وفي ختام زيارة مدينة الإسكندرية، زار السفير يرافقه القنصل العام مستشفيات المدينة للاطلاع على أحوال المرضى الليبين والتعرف على مستوى الخدمات الطبية التي تقدم لهم والاطمئنان على أوضاعهم الصحية.