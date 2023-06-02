الأرصاد الجوية: مرتفع جوي مصحوب برياح شمالية غربية والأجواء مستقرة في معظم مناطق ليبيا

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على معظم مناطق ليبيا نتيجة امتداد لمرتفع جوي حيث يؤثر برياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على المناطق الشرقية معتدلة السرعة، بينما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية على مناطق الشمال الغربي.

وأشار المركز الى تكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الغربي(مناطق الدواخل) والشمال الشرقي (الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

كما توقع المركز تأثر مناطق غرب ليبيا يوم الأحد بمنخفض صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر مصحوب بارتفاع بدرجات الحرارة ورياح نشطة السرعة من القطاع الجنوبى من مما تسبب فى إثارة الاتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية خاصة على مناطق الدواخل والجنوب، وينتقل تاثير هذا المنخفض منتصف الاسبوع ليشمل مناطق شرق البلاد