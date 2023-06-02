الارصاد توضح بشأن التغييرات الجوية والامطار وملامح المنخفض الصحراوي القادم يوم الاحد

أوضح المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، بشأن المرتفع الجوي والرياح والامطار المتوقعة اليوم وملامح المنخفض الصحراوي القادم يوم الاحد.

وبحسب التقرير يكون الطقس مستقر هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا نتيجة امتداد لمرتفع جوي حيث يؤثر برياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على المناطق الشرقية معتدلة السرعة، بينما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية على مناطق الشمال الغربي.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الغربي(مناطق الدواخل) والشمال الشرقي (الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتأثر مناطق غرب ليبيا يوم الأحد بمنخفض صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر مصحوب بارتفاع بدرجات الحرارة ورياح نشطة السرعة من القطاع الجنوبى من مما تسبب فى إثارة الاتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية خاصة على مناطق الدواخل والجنوب، وينتقل تاثير هذا المنخفض منتصف الاسبوع ليشمل مناطق شرق البلاد.

والله أعلم