الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة

توقع المركز الوطني للإرصاد الجوية، لأن يكون الطقس مستقر هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا نتيجة امتداد لمرتفع جوي حيث يؤثر برياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على المناطق الشرقية معتدلة السرعة، بينما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية على مناطق الشمال الغربي.

وتتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال الغربي(مناطق الدواخل) والشمال الشرقي (الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

ومن المتوقع ان تتأثر مناطق غرب ليبيا يوم الأحد بمنخفض صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر مصحوب بارتفاع بدرجات الحرارة ورياح نشطة السرعة من القطاع الجنوبى من مما تسبب فى إثارة الاتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية خاصة على مناطق الدواخل والجنوب، وينتقل تاثير هذا المنخفض منتصف الاسبوع ليشمل مناطق شرق البلاد.

مناطق راس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، الجبل الغربي:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض مناطق الدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط مساء الغد قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-28)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد خاصة على مناطق الدواخل.

مناطق الخليج، سهل بنغازي، حتى أمساعد:-

حالة السماء: مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ ولا تتجاوز (22)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع يوم الأحد على مناطق الخليج والدواخل.

مناطق الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط من يوم الغد على بعض المناطق تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-39)مْ, وتسجل ارتفاع من يوم الغد

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على تازربو والكفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً يوم الغد على تازربو .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ .