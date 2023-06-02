الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة على معظم الأنحاء مع تكاثر للسحب

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن يسود طقس مستقر، اليوم الجمعة، على معظم المناطق، بينما تتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال (الدواخل والشمال الشرقي) مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الجمعة على بعض مناطق الدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية بداية من غد السبت خاصة على مناطق الدواخل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

أما في الجفرة- سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بداية من غد السبت.

وفي الواحات- السرير – تازربو – الكفرة، السماء قليلة السحب تتكاثر غدا على تازربو والكفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.