الشركسي: إذا عادت لجنة “6+6” إلى ليبيا دون نتائج ستقع تحت تأثير قوى الأمر الواقع

حذر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي من تعطيل جهود لجنة مجلسي النواب والدولة الاستشاري “6+6” بشأن إعداد القوانين الانتخابية.

وقال الشركسي في تغريدة عبر “تويتر”: “إذا رجع النواب والدولة إلى الأراضي الليبية دون الإعلان عن نتائج ملموسة فسوف يقعون تحت تأثير قوى الأمر الواقع التي ستُفشل أي توافق”.

وأضاف: “على المبعوث الأممي أن يعلم أنّ ما يعنينا هو الاتفاق سواء كان على أراضٍ ليبية أم غيرها، هذه الشكليات لا تمس جوهر المشكلة بل تعطل الحل”.

وشدد الشركسي على أن الشفافية والاحترام تتمثل في الوصول لتوافق وليس في مكان التوافق.