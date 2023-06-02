عقب انتخابه نائبا ثان لرئيس البرلمان.. عقيلة صالح يلتقي مصباح دومة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، يوم أمس الخميس بمدينة القبة، الذي بحث معه جملة من الملفات من بينها سير عمل البرلمان.

وقال الناطق الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق، أن رئيس مجلس النواب، هنأ النائب الثاني بمناسبة انتخابه نائباً ثانياً للرئيس متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، وتناول اللقاء عدد من الملفات في مقدمتها سير عمل مجلس النواب في الفترة القادمة و تطورات الأوضاع على المستوى السياسي و الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا سيما أعمال اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.