دردور: المشري طُرد من الزاوية لدعمه للمهربين ورفضه لإنهاء الفوضى في المدينة

ليبيا – قال المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور، إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، طرد من مدينة الزاوية؛ بسبب دعمه للمهربين ورفضه لإنهاء الفوضى في المدينة.

دردور وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:”طُرد شر طردة،طرد الإخواني خالد المشري، من قبل أهالي مدينة الزاوية، بسبب دعمه للمهربين ورفضه لإنهاء الفوضى في المدينة، نكاية شخصية في عبد الحميد الدبيبة؛ لأنه حرم فئته المتطرفة بقيادة محمد صوان، من المحاصصة في الوزارات بالكولسة، خارج مشروع الانتخابات الذي يعرقله الحزب الديمكراسي المؤطر لهذه الفئة الشاذة، المعرقلة لدولة القانون، والتي تنخر مفاصل الدولة منذ أن ظهرت في ليبيا، ولا يمكنها الاستمرار إلا في ظل الفوضى،عضو هذه الفئة المهزب خالد المشري، الذي لديه ممتلكات طائلة تحصل عليها بسبب رئاسته لمجلس الدولة، يجب سؤاله عنه”.