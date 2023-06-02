الهنقاري: أوكار الجريمة في الزاوية تحتاج إلى عمليات خاطفة وليس إلى تدخل بري

حذر محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، من التدخل العسكري البري في مدينة الزاوية للقضاء على أوكار الجريمة، زاعماً أنها تحتاج إلى عملية خاطفة تحت إشراف خبراء متخصصين، على حد تعبيره.

وقال الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” إن خيار التدخل العسكري البري لمدينة الزاوية لمحاربة العصابات الإجرامية خيار غير حكيم كمن دخل الجحيم برجليه وتكاليفها عالية بشرياً ومادياً لا تحتمل ونتائجه ستكون عكسية على الوضع القائم في طرابلس”، على حد قوله.

وأضاف الهنقاري:” سوف يحرك هذا التدخل العواطف العرقية والجهوية والعصبية القبلية ويصبح الدفاع عن المدينة مسألة حياة أو موت وربما تنتج تحالفات من أطراف خارجية لها عدواة من الحكومة في طرابلس”، على حد زعمه.

وتابع:” لذلك محاربة أوكار الجريمة وعصاباتها والقبض على المطلوبين يحتاج إلى خطط فنية وتقنية وعمليات خاطفة والاستعانة بخبرات فى هذا المجال بدون تكاليف بشرية ومدينة”، على حد ادعائه.