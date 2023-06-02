| لقاء مرتقب يجمع عقيلة والمشري مطلع الأسبوع المقبل في المغرب

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2023/06/02 على الساعة 12:35

: سيلتقي رئيسي مجلسَي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري، بداية الأسبوع المقبل في المغرب للتوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية.

وسيكون التوقيع بإشراف البعثة الأممية في ليبيا وحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في بوزنيقة المغربية، ويتضمن الاتفاق معالجة النقاط الخلافية. وفق ما أفاد به مصدر خاص لفواصل.

وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة 6+6 عن مجلس الدولة ماما سليمان إن لجنة (6+6) توصلت إلى تفاهمات مهمة واتفاق بين أعضائها المجتمعين في المغرب، بالرغم من عمق الأزمة والآراء المتباينة، مضيفا أن اللجنة ستنتهي خلال الساعات القادمة من إنجاز الإطار القانوني الذي ينظم العملية الانتخابية.

وأضاف أن السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الدولة ومجلس النواب هي من ستعلن مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بغرفتيها في البلاد، وذلك بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.