الدرقاش: ما فعلته مصراتة مع باشاآغا اليوم تفعله الزاوية مع المشري

ليبيا – علق مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة،على طرد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، من مقر انعقاد اجتماع في الزاوية بشأن أوضاع المدينة الأمنية.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” الخير في الغرب الليبي،فمهما كان قدر الإنسان عند أهله إلا أنهم أول من يعارضونه إذا بدّل أو خان،هذا ما فعلته مصراتة مع باشاآغا،واليوم تفعله الزاوية مع المشري،فبارك الله هذه الوجوه التي تأخذ على يد الظالم ولا تأخذها حمية الجاهلية ولا النعرة القبلية”.